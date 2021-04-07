Santos consegue sua maior vitória na Argentina na história da Libertadores

Crédito: Natacha Pisarenko / POOL / AFP

Na noite desta terça-feira (6), o Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1, no Estádio El Nuevo Gasómetro, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores em uma partida histórica. Ângelo, de apenas 16 anos, marcou um dos gols e se tornou o jogador mais jovem do clube a marcar pela competição.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMas o feito do atacante não foi o único a entrar para história nesta terça. A vitória do Peixe por 3 a 1 foi a maior do Santos na Argentina na história da Copa Libertadores da América.

No total, foram dez jogos na Argentina na história do Santos na maior competição do continente, com cinco vitórias, dois empates e três triunfos argentinos. Os dados são do Acervo Santos FC.As cinco vitórias do Santos na Argentina foram por um gol de diferença diante equipes como Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima, Estudiantes, Defensa y Justicia. Contudo, a vitória sobre o San Lorenzo foi a primeira com dois gols de diferença, a maior vitória santista na Argentina na história da Libertadores da América. Os atacantes Lucas Braga, Marinho e Ângelo anotaram os gols dessa partida histórica.

Veja a lista dos jogos do Santos na Argentina na história da Taça Libertadores:

11/09/1963 – Boca Juniors 1 x 2 Santos – Buenos Aires22/07/1964 – Independiente 2 x 1 Santos – Avellaneda25/06/2003 – Boca Juniors 2 x 0 Santos – Buenos Aires22/03/2007 – Gimnasia y Esgrima 1 x 2 Santos – Ciudad de La Plata17/05/2012 – Vélez Sarsfield 1 x 0 Santos – Buenos Aires05/04/2018 – Estudiantes 0 x 1 Santos – Ciudad de Quilmes21/08/2018 – Independiente 0 x 0 Santos – Avellaneda*03/03/2020 – Defensa y Justicia 1 x 2 Santos – Norberto Tito06/01/2021 – Boca Juniors 0 x 0 Santos – Buenos Aires06/04/2021 – San Lorenzo 1 x 3 Santos – Nuevo Gasómetro