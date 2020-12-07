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futebol

Santos consegue liberação de Kaio Jorge para a partida contra o Grêmio

Atacante teria que se apresentar na Seleção Brasileira Sub-20 nesta segunda-feira (07), mas CBF permitiu que ele se junte ao grupo após compromisso pela Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 22:06

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 22:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos conseguiu a liberação para que o atacante Kaio Jorge atue na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (09), às 19h15, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogador havia sido convocado pela Seleção Sub-20 para um torneio quadrangular na Granja Comary, com Bolívia, Chile e Peru.O jogador teria que se apresentar a seleção nesta segunda-feira (07) para a preparação da competição que acontece entre os dias 12 e 18. No entanto, devido o bom relacionamento entre a diretoria santista e a CBF o atleta foi liberado para se apresentar após a partida pela competição continental. No entanto, ele ficará de fora do duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (13), pela 25ª rodada do Brasileirão, no estádio do Maracanã, mas retorna para atuar no confronto de volta diante do Tricolor Gaúcho, no dia 16 de dezembro, na Vila Belmiro.
Após o empate em 2 a 2 entre Peixe e Palmeiras, neste sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Cuca se manifestou sobre a convocação de Kaio, pedindo sensibilidade à entidade máxima do futebol nacional para liberar o atacante.
- O Kaio Jorge não pode ir pra Seleção. Eu sempre beneficio e valorizo a convocação do jogador. A última vez o Kaio Jorge foi convocado, eu falei vai e fiquei sem ele. Agora nós temos jogo de Libertadores, jogo contra o Flamengo e a volta da Libertadores, a Seleção vai fazer dois jogos amistosos na Granja, acho que tem que ter a sensibilidade do pessoal que convoca de saber que hoje a necessidade que o Santos tem do jogador é maior do que ele ir e fazer dois jogos amistoso, com todo respeito que tenho à Seleção e ao pessoal que dirige a Seleção - disse Cuca na ocasião.
Revelação santista, o jogador de 18 anos tem 35 jogos em 2020 e quatro gols marcados.

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