Santos consegue efeito suspensivo para ter Felipe Jonatan na estreia do Brasileirão

Felipe Jonatan estará à disposição do Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo teve efeto suspensivo aprovado nesta quinta (06).

Felipe foi expulso a caminho do vestiário na derrota por 1 a 0 contra o Athlético-PR, na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O árbitro da partida, Anderson Daronco, alegou que a decisão de mostrar o cartão vermelho ao atleta santista, mesmo após o apito final, se deu por ofensas direcionadas a ele no fim do jogo, de forma irônica.