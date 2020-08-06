Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos consegue efeito suspensivo para ter Felipe Jonatan na estreia do Brasileirão
futebol

Santos consegue efeito suspensivo para ter Felipe Jonatan na estreia do Brasileirão

Lateral-esquerdo foi expulso em novembro do ano passado, contra o Athlético-PR, por ofensas ao árbitro, e teria mais um jogo de suspensão à cumprir...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 20:08
Felipe Jonatan estará à disposição do Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo teve efeto suspensivo aprovado nesta quinta (06).
Felipe foi expulso a caminho do vestiário na derrota por 1 a 0 contra o Athlético-PR, na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O árbitro da partida, Anderson Daronco, alegou que a decisão de mostrar o cartão vermelho ao atleta santista, mesmo após o apito final, se deu por ofensas direcionadas a ele no fim do jogo, de forma irônica.
A liberação de Felipe para o duelo contra o Massa Bruta é muito importante para o Peixe, já que ele é o único atleta do setor no elenco atual. Caso ficasse de fora, o treinador santista, que ainda não é certo se será o interino Pablo Fernandez ou um novo nome à ser anunciado, certamente teria que improvisar uma peça alternativa na lateral-esquerda, sendo o zagueiro Luan Peres e o meia Jean Mota os favoritos para ocupar a posição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados