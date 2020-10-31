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Santos consegue efeito suspensivo, e Luan Peres fica à disposição de Cuca

Zagueiro havia sido suspenso por duas partidas pelo STJD pela expulsão contra o Ceará. Como já cumpriu uma, poderá atuar diante do Bahia, neste domingo (1º), na Vila Belmiro...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 18:32
Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico
O Santos conseguiu o efeito suspensivo de Luan Peres para o jogo contra o Bahia, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a novidade, o zagueiro deve ser titular no confronto fazendo dupla defensiva com Lucas Veríssimo. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.
O defensor havia sido suspenso por duas partidas pelo STJD por agressão a Samuel Xavier, em duelo contra o Ceará, fora de casa, mas com o efeito suspensivo concedido poderá atuar diante do Bahia. Sem Pará, com lesão na coxa esquerda, Madson deve ser mantido na lateral direita. Na manhã deste sábado, em treino tático e de finalização, o capitão trabalhou separadamente. Já o atacante Kaio Jorge, de volta após treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, deve iniciar a partida jogando ao lado de Soteldo e Marinho.
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