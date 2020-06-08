Santos comercializa mais ingressos para reprise da final da Libertadores do que média na Vila em 2020

Crédito: Nacho Doce/Arquivo Lance!

Na tarde desta segunda-feira, o Departamento de Comunicação do Santos anunciou que 8 mil ingressos foram vendidos para a reprise transmitida pela TV Globo neste domingo da final da Copa Libertadores da América de 2011, que deu o terceiro título continental ao Santos.

O número de ingressos vendidos ultrapassou a média do time no estádio Urbano Caldeira em 2020. Até a paralisação do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Peixe fez seis partidas como mandante, cinco na Vila Belmiro, sendo que uma delas, a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Delfin (ECU), com portões fechados, devido a uma punição sofrida pelo Alvinegro Praiano em 2018. E MAIS:Quinteto fantástico do Santos relembra estratégias para confundir os adversáriosAo L!, Menino da Vila cita gratidão ao Santos e foge de impasse entre Peixe e Ajax: 'Assunto entre os clubes'No total, a média de público no alçapão na temporada, até o momento, é de 7.028 torcedores e dos quatro jogos disputados na Baixada Santista em 2020, três tiveram público menor do que o registro de vendas da reprise: Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol, sendo apenas a estreia na temporada, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, com 12.412 torcedores, superando.

No total, a média de público do Peixe na temporada é de 9.354 torcedores, até porque o Santos mandou uma partida, o clássico contra o Palmeiras, na oitava rodada do Paulistão, no estádio do Pacaembu, que possui 24 mil lugares a mais que a Vila Belmiro.