futebol

Santos começa mal, esboça reação, mas perde para o Mirassol no Paulistão

Peixe saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas voltou melhor para a segunda etapa, fez dois gols em menos de 15 minutos, mas não conseguiu chegar ao empate...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 21:00
O Santos fez um primeiro tempo ruim, esboçou uma reação no segundo, mas perdeu para o Mirassol por 3 a 2 na noite desta quinta-feira, em Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Madson e Marcos Guilherme. Zeca, Fabrício Daniel e Rafael Silva marcaram para o time da casa.Com o resultado, o Santos segue na vice-liderança do grupo D, com nove pontos. Na próxima rodada, domingo, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.
O jogo
O Santos entrou em campo com uma formação bem diferente das últimas partidas e teve uma ótima chance logo no começo do jogo. Aos sete minutos, Marcos Leonardo deu lindo passe de calcanhar e deixou Léo Baptistão na cara do goleiro do Mirassol, mas o atacante do Peixe chutou e Darley fez grande defesa para evitar o gol.
O Mirassol abriu o placar em um contra-ataque. Aos 22 minutos, Fabrício Daniel arrancou pelo meio e tocou para Luís Oyama na esquerda. O volante cruzou rasteiro, Zeca se antecipou aos zagueiros e tocou para o gol.
O segundo gol não demorou. Aos 25 minutos, o atacante Fabrício Daniel recebeu na direita, a defesa do Santos deu espaços e o atacante chutou colocado, no canto direito do gol de João Paulo. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.O time da casa seguiu chegando como queria ao gol do Santos. Aos 34 minutos, Lucas Pires saiu jogando errado, a bola sobrou para Rafael Silva, que passou por Kaiky e chutou na saída de João Paulo para fazer o terceiro.
O Santos voltou para o segundo tempo com três mudanças no meio-campo e uma delas deu resultado aos cinco minutos. Camacho deu lindo lançamento para Madson nas costas da zaga e o lateral cabeceou para fazer o primeiro gol do Peixe no jogo.
O segundo gol não demorou. Aos 13 minutos, após cobrança de lateral para a área, Eduardo Bauermann brigou com os zagueiros, a bola sobrou para Marcos Leonardo, que bateu de primeira. O goleiro Darley rebateu e Marcos Guilherme empurrou para as redes.
O Santos até tentou seguir na pressão, mas o Mirassol passou a administrar o resultado e não deu muitas chances para o Peixe. Na melhor oportunidade, nos acréscimos, Lucas Pires cruzou da esquerda, Marcos Leonardo cabeceou e o goleiro Darley fez uma grande defesa para garantir a vitória do time da casa.FICHA TÉCNICAMIRASSOL 3 X 2 SANTOS
Data e hora: 17 de fevereiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Municipal de Mirassol (SP)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Árbitro de vídeo: Daiane Muniz dos Santos (SP)
Gols: Zeca, 22'/1ºT (1-0), Fabrício Daniel, 24'/1ºT (2-0), Rafael Silva, 34'/1ºT (3-0), Madson, 5'/2ºT (3-1), Marcos Guilherme, 13'/2ºT (3-2)Cartões amarelos: Fabrício Daniel, Darley, Luís Oyama e Daniel (MIR), Vinícius Balieiro (SAN),
MIRASSOL: Darley; Ivan, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura (Ednei, aos 37'/2ºT), Claudinho (Rafael Silva, aos 3'/1ºT) e Negueba (Fabinho, aos 26'/2ºT); Fabrício Daniel (Luiz Fernando, aos 26'/2ºT) e Zeca (Daniel, aos 37'/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinícius Balieiro (Camacho, no intervalo), Felipe Jonatan (Sandry, no intervalo) e Léo Baptistão (Lucas Braga, no intervalo); Ângelo (Tailson, aos 45'/2ºT), Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille
