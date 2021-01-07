Santos cobra explicações sobre o uso do VAR e Rueda protesta: "Chega!"

O Santos emitiu uma nota explicando o conteúdo do ofício enviado ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e ao responsável pela Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Semene. O mandatário santista, Andrés Rueda cobrou melhor uso da tecnologia e tratamento igual aos clubes.- Mais uma vez presenciamos um episódio que não condiz com as recentes melhorias, os investimentos e os pilares de desenvolvimento da Conmebol nos últimos dois anos. Solicitamos que isso não ocorra mais. São dois clubes muito grandes, dois dos maiores times do Mundo, e isso só atrapalha o espetáculo. Queremos que as tecnologias sejam bem utilizadas e que todos sejam tratados da mesma forma - afirmou o presidente.- Já chega! Está acontecendo com muitos clubes e solicitamos que isso não ocorra mais e, principalmente, os atos não fiquem impunes. Reiteramos nossa confiança para a adoção das medidas cabíveis, primando sempre pelo espírito do Fair Play e pelo profissionalismo nas competições organizadas pela entidade - concluiu.