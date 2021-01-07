Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos cobra explicações sobre o uso do VAR e Rueda protesta: "Chega!"

Santos enviou ofício para a Conmebol, CBF e FPF e novo presidente soltou o verbo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 14:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:57

Crédito: Andrés Rueda protestou contra a arbitragem do primeiro jogo entre Santos e Boca (Reprodução/Facebook
O Santos emitiu uma nota explicando o conteúdo do ofício enviado ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e ao responsável pela Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Semene. O mandatário santista, Andrés Rueda cobrou melhor uso da tecnologia e tratamento igual aos clubes.- Mais uma vez presenciamos um episódio que não condiz com as recentes melhorias, os investimentos e os pilares de desenvolvimento da Conmebol nos últimos dois anos. Solicitamos que isso não ocorra mais. São dois clubes muito grandes, dois dos maiores times do Mundo, e isso só atrapalha o espetáculo. Queremos que as tecnologias sejam bem utilizadas e que todos sejam tratados da mesma forma - afirmou o presidente.- Já chega! Está acontecendo com muitos clubes e solicitamos que isso não ocorra mais e, principalmente, os atos não fiquem impunes. Reiteramos nossa confiança para a adoção das medidas cabíveis, primando sempre pelo espírito do Fair Play e pelo profissionalismo nas competições organizadas pela entidade - concluiu.
No lance reclamado, o atacante santista Marinho foi empurrado por Izquierdoz dentro da área, além de ser tocado por baixo. O árbitro Roberto Tobar não marcou a penalidade e o responsável pelo VAR, Juan Benítez, também não corrigiu a arbitragem. O lance foi muito questionado pelos santistas.Na manhã desta quinta-feira (7), a Conmebol divulgou os áudios dos lances revisados pelo VAR. O lance reclamado teve uma rápida checagem. Nos áudios é possível perceber que os árbitros falam de contato de futebol, lance limpo e que Marinho teria retardando o movimento para receber o toque do jogador do Boca Juniors. Contudo, o árbitro de campo Roberto Tobar nem chegou a ser chamado para avaliar o vídeo.Também foram enviados ofícios para os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, e da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, solicitando apoio e medidas enérgicas diante do ocorrido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados