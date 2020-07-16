Santos cede Vila Belmiro ao Guarani e jogará contra o Novorizontino em Itaquera pelo Paulistão; entenda

Crédito: Reprodução/Twitter/Santos FC

Nesta quinta-feira a Federação Paulista de Futebol anunciou o desmembramento da tabela das duas últimas rodadas do Paulistão, com jogos na Vila Belmiro nos dias 22 e 26, mas com o Santos em campo em apenas uma das datas.

Isso, porque como a cidade de Campinas não avançou à fase amarela do Plano São Paulo, projeto de reabertura consciente do governo estadual, Guarani e Ponte Preta estão impedidos de mandar os seus jogos na cidade. Com isso, o Peixe emprestará o seu estádio para o Bugre encarar o Tricolor do Morumbi na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

No mesmo dia, o Alvinegro Praiano enfrenta o Novorizontino como visitante, mas na Arena Corinthians, em Itaquera, já que o município de Novo Horizonte também está impossibilitado de receber eventos esportivos.No retorno da competição, o Santos receberá em seu estádio o Santo André, no dia 22, às 19h30, precisando de apenas um ponto para confirmar a classificação às quartas de final. Existia a possibilidade do Urbano Caldeira receber mais uma partida desta rodada, no dia 23, quando a Inter de Limeira recebe o Oeste. Recentemente o técnico da Inter e ex-jogador santista, Elano Blumer, afirmou publicamente que solicitou a Vila Belmiro à diretoria santista, mas não foi atendido. Com isso, a sua equipe mandará o seu jogo no estádio corintiano.