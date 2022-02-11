futebol

Santos cai no segundo tempo e só empata com o São Bernardo na Vila

Peixe começou bem o jogo, mas sumiu no segundo tempo e tropeçou em casa...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 21:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 21:09
Depois de um bom primeiro tempo, o Santos sumiu na segunda etapa e ficou no empate em 1 a 1 com o São Bernardo na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O único gol do Peixe foi marcado por Marcos Leonardo enquanto Silvinho descontou.Com o resultado, o Peixe segue na terceira colocação do grupo D, com seis pontos ganhos. Na próxima rodada, domingo, o Santos volta a campo também na Vila Belmiro para enfrentar o Ituano.
O jogo
O Santos começou a partida com marcação alta e pressionando o São Bernardo. Logo aos quatro minutos, Lucas Braga cruzou da esquerda, Madson cabeceou e o goleiro Júnior Oliveira fez boa defesa. Aos sete, Marcos Leonardo recebeu lançamento de Madson e chutou por cima do gol. Aos 9, o atacante tentou de bicicleta e quase marcou.
O Peixe abriu o placar aos 25 minutos. O atacante Ângelo aproveitou bobeada de Igor Oliveira, arrancou pela intermediária e deu lindo passe para Marcos Leonardo, que tocou na saída do goleiro Júnior Oliveira.
O Santos seguiu melhor e quase ampliou aos 37 minutos. Ricardo Goulart aproveitou sobra de bola na área e chutou, mas acertou o travessão do São Bernardo.
Nos minutos finais, o São Bernardo cresceu e teve uma grande chance aos 39 minutos, mas o atacante Davó errou o alvo na saída do goleiro João Paulo.O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Santos mal em campo e o São Bernardo tomando conta das ações. Não à toa, a equipe do ABC chegou ao empate aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio da esquerda, Rodrigo Souza desviou no primeiro pau e Silvinho apareceu sozinho para cabecear para o gol.
O Santos sentiu o golpe e não conseguiu criar chances de perigo para buscar o segundo gol. O São Bernardo apenas administrou o resultado para sair da Vila Belmiro com um ponto.FICHA TÉCNICASANTOS 1 X 1 SÃO BERNARDO
Data e hora: 9 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Alex Alexandrino (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Gols: Marcos Leonardo, 25'/1ºT, Silvinho, 20'/2ºTCartões amarelos: Camacho, Marcos Guilherme, Kaiky (SAN), Rodrigo Souza (SAO)
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires, aos 24'/2ºT); Camacho (Vinícius Balieiro, aos 18'/2ºT), Vinícius Zanocelo (Gabriel Pirani, aos 24'/2ºT) e Ricardo Goulart (Bruno Oliveira, aos 32'/2ºT); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo (Marcos Guilherme, aos 18'/2ºT). Técnico: Fábio Carille
SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira; Cristovan, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Ligger e Vitinho Mesquita (Romisson, aos 32'/2ºT); Paulinho Moccelin, Silvinho (Rafinha, aos 42'/2ºT) e Davó. Técnico: Márcio Zanardi
Crédito: Oatacante Marcos Leonardo fez o gol do Santos contra o São Bernardo (Foto: Divulgação/Twitter Santos

