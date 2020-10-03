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futebol

Santos busca quebrar sequência de empates no Campeonato Brasileiro

Peixe vem de três empates consecutivos na competição, algo que não acontecia desde a temporada de 2018, quando empatou contra Palmeiras, Chapecoense e Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 08:00

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Twitter/Santos
O Santos vem em boa fase na temporada. São nove jogos sem perder e amoral do elenco elevada, apesar da má gestão financeira que o clube vive. Classificado na Libertadores e com duas vitórias seguidas na competição continental, o Peixe busca quebrar uma sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três empates consecutivos: 2 a 2 contra o São Paulo, 0 a 0 diante do Botafogo e 1 a 1 contra o Fortaleza. Essa sequência, além de atrapalhar na busca pelos primeiros lugares da competição nacional, não acontecia deste a temporada de 2018.
Há dois anos atrás, o Santos empatou contra Palmeiras (1 a 1), Chapecoense (0 a 0) e Flamengo (1 a 1). Vale lembrar que o empate diante da Chape foi o último sob o comando de Jair Ventura, que foi demitido logo depois para a chegada de Cuca, atual técnico da equipe santista.
E nada melhor do que o Goiás para voltar a vencer no Brasileiro. O Peixe venceu oito dos últimos dez jogos contra o Esmeraldino, contra uma vitórias dos goianos e um empate. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h15, em Goiânia, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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