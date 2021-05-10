Santos brinca nas redes sociais após evitar Série A-2: 'Nunca caiu. Nem vai'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos brincou nas redes sociais com a vitória do Peixe sobre o São Bento, na qual evitou o rebaixamento para a Séria A-2 do Campeonato Paulista de Futebol. O Alvinegro Praiano vivia dias de tensão com o possível rebaixamento inédito na história do clube.– Nunca caiu. Nem vai. Segue o jogo, 2021 – postou o clube. Apesar da chateação por ficar de fora do mata-mata do estadual, fato que não acontecia desde 2008 com o clube, foi um alívio para os jogadores, principalmente se tratando de um elenco tão jovem.

No intervalo do jogo, o atacante Kaio Jorge, autor do segundo gol do Alvinegro falou em entrevista ao SporTV sobre essa possibilidade de rebaixamento.

- A gente está fazendo um grande primeiro tempo e time grande não cai - disse Kaio.

O Santos é o único time paulista a conquistar sete Bicampeonatos Paulista e possui o recorde de finais seguidas no Campeonato Paulista. Ao todo foram oito finais entre 2009 e 2016.

Apesar da chateação por ficar de fora do mata-mata do estadual, fato que não acontecia desde 2008 com o clube, foi um alívio para os jogadores, principalmente se tratando de um elenco tão jovem.