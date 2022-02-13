Santos bate o Ituano na Vila e se recupera no Campeonato Paulista

Depois de perder para o Botafogo (SP) e empatar com o São Bernardo, o Santos finalmente venceu pela primeira vez no Campeonato Paulista de 2022 atuando na Vila Belmiro: 2 a 1 sobre o Ituano.Os gols da vitória no jogo deste domingo foram marcados pelo contestado Marcos Guilherme, em jogada muito bem trabalhada por Vinícius Zanocelo e Madson, pelo lado direito do campo, e por Ricardo Goulart, de cabeça.O resultado levou o time a 9 pontos no Grupo D, que ainda conta com o Bragantino, líder, a Ponte Preta e o Santo André.
O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (17), desta vez fora de casa, para encarar o Mirassol, no interior paulista, às 19 horas. No próximo fim de semana, o desafio será novamente na Vila Belmiro, diante do São Paulo, no clássico da oitava rodada do Estadual.
O jogo
Sem Camacho, Felipe Jonatan e Ângelo, o Santos entrou em campo modificado, mas com os mesmos problemas das últimas partidas: falta de qualidade na armação das jogadas e morosidade no setor de meio de campo.
Quando finalmente Zanocelo resolveu pensar o jogo, encontrou Madson na direita, pronto para cruzar nos pés de Marcos Guilherme, que só teve o trabalho de cutucar para o gol e abrir o placar aos 18 minutos.
Apesar da vantagem, o time voltou a apresentar uma queda de rendimento preocupante, e foi dominado pelo Ituano até a descida para os vestiários. Menos mal é que o domínio foi apenas territorial, sem colocar João Paulo em perigo.
Na etapa final, o panorama do jogo pouco se alterou, e piorou aos 7 minutos, depois que João Paulo não segurou chute de Gerson Magrão e viu Kaio, no rebote, deixar tudo igual.
Fábio Carille, quando resolveu mexer no time, trabalhou mal, tirando Vinícius Zanocelo, que fazia um bom jogo, para promover o retorno de Sandry, há tempos fora de combate por lesão.
Menos mal que, logo na sequência, Lucas Pires colocou a bola na cabeça de Ricardo Goulart, que subiu mais do que o marcador e mandou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol pelo Peixe e decretando a importante vitória por 2 a 1.
FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 1 ITUANO
Data e hora: 13 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Amanda Pinto Matias (SP)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Cartões amarelos: Vinícius Zanocelo, Sandry, Lucas Barbosa (Santos), Kaio, Igor Henrique (Ituano)GOLS: Marcos Guilherme (1 x 0), aos 18 minutos do 1º tempo, Kaio (1 x 1), aos 7, Ricardo Goulart (2 x 1), aos 24 minutos do 2º tempo
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinicius Balieiro, Vinícius Zanocelo (Sandry) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão); Lucas Braga (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo (Gabriel Pirani) e Marcos Guilherme (Tailson). Técnico: Fábio Carille
ITUANO: Pegorari; Cordoba, Rafael Pereira e Léo Santos; Roberto, Jiménez (Igor Henrique), Kaio (Gabriel Barros), Lucas Siqueira e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Neto Berola (João Victor) e Rafael Elias (Aylon). Técnico: Mazola Júnior