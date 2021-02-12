Santos avança por renovação de Kaio Jorge, mas venda não está descartada

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Um dos principais assuntos dentro do Santos nesses primeiros meses de 2021, a renovação contratual de Kaio Jorge teve um capítulo importante nesta semana. Os representantes do jogador se reuniram com a diretoria do clube e as partes saíram animadas por um comum acordo.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021. O jornal L´Equipe, da França, colocou o atacante como 24º melhor jogador sub-20 do mundo. O primeiro brasileiro na lista.