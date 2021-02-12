Santos avança por renovação de Kaio Jorge, mas venda não está descartada

Um dos principais assuntos dentro do Santos nesses primeiros meses de 2021, a renovação contratual de Kaio Jorge teve um capítulo importante nesta semana. Os representantes do jogador se reuniram com a diretoria do clube e as partes saíram animadas por um comum acordo.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021. O jornal L´Equipe, da França, colocou o atacante como 24º melhor jogador sub-20 do mundo. O primeiro brasileiro na lista.
Mesmo com as duas partes querendo a renovação, uma venda ainda esse ano não é descartada. A multa contratual do atacante é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) e um negócio poderia ajudar o Santos a resolver seus problemas financeiros.Kaio Jorge virou titular do Santos no meio desta temporada. Já 53 jogos e oito gols como profissional pelo clube. Foi artilheiro do time e peça importante na campanha da Copa Libertadores da América.