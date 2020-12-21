Santos avança por primeiro contrato profissional com joia da base

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Destaque das categorias de base do Santos, o zagueiro Kaiky Fernandes acertou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo será assinado ainda nesta segunda-feira (21) e terá duração até novembro de 2023.

A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL Esporte" e confirmada pelo LANCE!. >> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

O defensor de 16 anos, que completará 17 no próximo dia 12 de janeiro, foi capitão da Seleção Brasileira Sub-15 e nesta temporada atuou pelo Peixe nos Brasileiros Sub-17, Sub-20 e de Aspirantes.

O seu vínculo de formação se encerraria em 2022, mas a diretoria santista antecipou a formalização do contrato profissional nos últimos dias de administração, que se encerra no dia 31 de dezembro.

O zagueiro é visto internamente como um dos grandes ativos do Alvinegro para os próximos anos, principalmente por conta da sua trajetória na base santista, onde sempre esteve uma categoria à frente da sua.