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futebol

Santos avança por primeiro contrato profissional com joia da base

Kaiky Fernandes foi capitão da Seleção Brasileira Sub-15 e se destacou no Peixe por sempre atuar uma categoria à frente da sua...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 13:11

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:11

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Destaque das categorias de base do Santos, o zagueiro Kaiky Fernandes acertou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo será assinado ainda nesta segunda-feira (21) e terá duração até novembro de 2023.
A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL Esporte" e confirmada pelo LANCE!. >> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
O defensor de 16 anos, que completará 17 no próximo dia 12 de janeiro, foi capitão da Seleção Brasileira Sub-15 e nesta temporada atuou pelo Peixe nos Brasileiros Sub-17, Sub-20 e de Aspirantes.
O seu vínculo de formação se encerraria em 2022, mas a diretoria santista antecipou a formalização do contrato profissional nos últimos dias de administração, que se encerra no dia 31 de dezembro.
O zagueiro é visto internamente como um dos grandes ativos do Alvinegro para os próximos anos, principalmente por conta da sua trajetória na base santista, onde sempre esteve uma categoria à frente da sua.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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