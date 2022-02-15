Santos aumenta preço dos ingressos para o clássico contra o São Paulo

O Santos decidiu fazer um reajuste no preço dos ingressos para o clássico do próximo domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Os sócios-torcedores possuem prioridade na compra das entradas e podem garantir as entradas já a partir desta terça-feira.O clube manteve o valor de R$ 40 para a arquibancada geral santista (portão 21), mas os demais setores tiveram reajuste em relação aos jogos contra Botafogo, São Bernardo e Ituano. Cadeira cativa na Princesa Isabel e na Dom Pedro I e Arquibancada Tiradentes (portão 7/8) e José de Alencar (portão 21/24) passaram de R$ 40 para R$ 50. Camarote superior Dom Pedro (Portão 23) passou de R$ 80 para R$ 100.
A cadeira social Dom Pedro passou de R$ 50 para R$ 60 e a cadeira social Princesa Isabel passou de R$ 60 para R$ 80. A cadeira térrea (portão 26) passou de R$ 50 para R$ 60. A cadeira coberta José de Alencar passou de R$ 60 para R$ 80 e a cadeira coberta Dom Pedro passou de R$ 80 para R$ 100.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
O sócio do Santos comprará pelo www.sociorei.com, enquanto não sócio no www.futebolcard.com. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias ou postos externos e não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.
Confira o cronograma das compras:
Sócios Black: 15/02 (terça-feira), às 09 horasSócios Gold: 15/02 (terça-feira), às 18 horasSócios Silver: 16/02 (quarta-feira), às 09 horasNão sócios e convidados de sócios: 16/02 (quarta-feira), às 18 horas
Confira os novos preços dos ingressos
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (P 19)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito