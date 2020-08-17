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futebol

Santos atualiza situação de Vladimir e Veríssimo após saírem contundidos

Jogadores se chocaram ainda no primeiro tempo e precisaram ser substituídos pelo técnico Cuca. Zagueiro teve ferimento no joelho, enquanto o goleiro sofreu pancada no pé...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 21:19

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 21:19

Crédito: Ivan Storti/Santos
Ainda no primeiro tempo da partida deste domingo, diante do Athletico-PR, na Vila Belmiro, o técnico Cuca foi obrigado a fazer duas substituições no time do Santos por conta de duas contusões, que também assustaram a torcida do Peixe. Dessa forma o clube atualizou a situação de Lucas Veríssimo e Vladimir, que tiveram um choque e não conseguiram continuar no gramado.O zagueiro foi o primeiro a deixar o campo, aos 25 minutos, e foi trocado por Alex, após sentir o joelho. Segundo informação fornecida pela assessoria de imprensa do Santos, Veríssimo "teve um ferimento corto contuso no joelho esquerdo e foi realizada uma sutura na região durante o intervalo".
Enquanto isso, o goleiro ainda continuo em campo por mais um curto período, mas teve de sair aos 34 minutos, para a entrada de João Paulo, o terceiro goleiro do elenco, uma vez que Everson está em litígio com o clube. Vladimir, segundo o Peixe, "teve uma pancada no pé direito", em consequência do lance em que se chocou com Lucas Veríssimo, no qual os dois se deram mal.
Ambos serão reavaliados pelo departamento médico do Santos nesta segunda-feira, mas viram dúvida para enfrentar o Sport, fora de casa, às 19h15, na próxima quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

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