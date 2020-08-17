Santos atualiza situação de Vladimir e Veríssimo após saírem contundidos

Ainda no primeiro tempo da partida deste domingo, diante do Athletico-PR, na Vila Belmiro, o técnico Cuca foi obrigado a fazer duas substituições no time do Santos por conta de duas contusões, que também assustaram a torcida do Peixe. Dessa forma o clube atualizou a situação de Lucas Veríssimo e Vladimir, que tiveram um choque e não conseguiram continuar no gramado.O zagueiro foi o primeiro a deixar o campo, aos 25 minutos, e foi trocado por Alex, após sentir o joelho. Segundo informação fornecida pela assessoria de imprensa do Santos, Veríssimo "teve um ferimento corto contuso no joelho esquerdo e foi realizada uma sutura na região durante o intervalo".