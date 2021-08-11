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futebol

Santos assina primeiro contrato com artilheiro das categorias de base

Garoto Deivid tem apenas 16 anos e já é titular da equipe Sub-20 do Peixe...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 09:48
Crédito: O atacante Deivid assinou o primeiro contrato de profissional com o Santos (Divulgação/SantosFC
O Santos acertou o primeiro contrato de profissional do atacante Deivid, de apenas 16 anos e uma das maiores apostas das categorias de base do clube. O garoto assinou um vínculo de três anos e a multa rescisória foi estipulada na casa dos R$ 100 milhões.Deivid está no clube desde o Sub-11. Neste ano, ele foi um dos destaques do Santos no Brasileiro Sub-17, com três gols marcados. Após a competição, mesmo com apenas 16 anos, ele foi promovido ao Sub-20 e foi titular da equipe na estreia no Paulista Sub-20 diante da Portuguesa santista.
“Estou muito feliz por estar realizando um sonho meu e da minha família, muito grato a Deus, ao clube e aos profissionais que confiaram no meu trabalho. Estou me dedicando o máximo nos treinos do sub-20, buscando evoluir cada dia mais para ajudar a equipe. A expectativa é que eu possa dar o meu melhor para ajudar a equipe e que possamos sair campeões”, disse a promessa santista.Deivid foi o terceiro jogador da geração 2005 a assinar contrato de profissional com o Santos. Os outros dois são o zagueiro Jair e o atacante Felipe Laurindo, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

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