Santos assina primeiro contrato com artilheiro das categorias de base

O Santos acertou o primeiro contrato de profissional do atacante Deivid, de apenas 16 anos e uma das maiores apostas das categorias de base do clube. O garoto assinou um vínculo de três anos e a multa rescisória foi estipulada na casa dos R$ 100 milhões.Deivid está no clube desde o Sub-11. Neste ano, ele foi um dos destaques do Santos no Brasileiro Sub-17, com três gols marcados. Após a competição, mesmo com apenas 16 anos, ele foi promovido ao Sub-20 e foi titular da equipe na estreia no Paulista Sub-20 diante da Portuguesa santista.

“Estou muito feliz por estar realizando um sonho meu e da minha família, muito grato a Deus, ao clube e aos profissionais que confiaram no meu trabalho. Estou me dedicando o máximo nos treinos do sub-20, buscando evoluir cada dia mais para ajudar a equipe. A expectativa é que eu possa dar o meu melhor para ajudar a equipe e que possamos sair campeões”, disse a promessa santista.Deivid foi o terceiro jogador da geração 2005 a assinar contrato de profissional com o Santos. Os outros dois são o zagueiro Jair e o atacante Felipe Laurindo, que se recupera de uma cirurgia no joelho.