Santos apresenta o zagueiro Danilo Boza: 'Maior oportunidade da minha carreira'

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos apresentou na tarde desta quinta-feira o zagueiro Danilo Boza, terceiro reforço contratado pelo clube. O jogador chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas. Danilo falou sobre a oportunidade de defender a camisa do Santos. -É a maior oportunidade que estou tendo na minha carreira. Pela camisa do Santos ser pesada, toda a história que tem com várias revelações aqui e vários feras que jogaram aqui. É uma oportunidade única e tenho que saber aproveitar, com muito trabalho vamos ter sucesso aqui - afirmou Danilo Boza.

O zagueiro fez sua estreia pelo Santos na reta final na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo Boza destacou a expectativa de chegada ao Santos e falou sobre o apoio de Diniz na adaptação a nova equipe.- A expectativa é sempre grande de você chegar em um clube da expressão do Santos. Diniz tem falado comigo em termos específicos táticos e vêm me falando a marcação do time, ajudando muito e auxiliando. Está sendo muito importante para mim a adaptação dentro do clube não só do Diniz, mas de toda a comissão técnica. Jogadores me acolheram bastante, fico muito feliz e vamos trabalhar firme para poder ter sucesso - reforçou o zagueiro.