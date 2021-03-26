Santos anuncia Sumup como novo patrocinador máster

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Depois de dois anos e três, o Santos, enfim, tem um patrocinador master. Na tarde desta sexta-feira, o clube anunciou um acordo com a Sumup, empresa de serviços financeiros, por 12 meses. Pelo acordo, o Santos deve receber cerca de R$ 10 milhões. O Peixe não tinha um patrocinador master desde a saída da Caixa no final de 2018. O clube chegou a ter alguns patrocínios pontuais no espaço principal do uniforme, como Pic Pay e Fornite.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A SumUp, por meio de suas maquininhas de pagamento, banco digital e produtos para o microempreendedor, já está presente na vida de milhões de pessoas, contudo, com a parceria com o Santos, passamos a fazer parte também da paixão de todo o brasileiro. Para a SumUp, estampar uma das camisas mais icônicas do futebol, e a mesma que consagrou o rei Pelé, é um orgulho enorme, pois juntamos nosso nome a um dos escudos mais respeitados no mundo - afirma Meliza Pedroso, Head de Comunicação da SumUp.

É importante ressaltar que, com o patrocínio máster, a SumUp passa também a apoiar tanto os times de base, que dão esperança e um futuro para centenas de jovens que sonham em brilhar como os ídolos Pelé e Marta, quanto a equipe feminina do Santos, com a finalidade de incentivar e popularizar o esporte feminino no Brasil.- A SumUp é uma empresa que está muito ligada às questões de equidade de gênero, assim como na inclusão de pessoas de todos os tipos, mitigando vieses inconscientes sobre diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, pessoas com deficiência, identidades étnico-raciais ou sistemas e crenças religiosas, reduzindo, inclusive, o preconceito na sociedade como um todo. Por conta dessa nossa visão de uma sociedade mais igualitária, para nós é essencial investir também na popularização e incentivo ao futebol feminino, e é uma das nossas metas com a equipe do Santos - afirma Meliza.

Considerado pela Fifa o maior clube sul-americano do Século XX, o Santos FC passa a estampar o nome da SumUp em sua camisa já no jogo contra o San Lorenzo, no dia 6 de abril, pela Conmebol Libertadores. Dentro dos primeiros cem dias de sua nova gestão, o Santos FC cumpre com um dos seus principais objetivos do ano: o anúncio do esperado patrocinador máster.

- Sempre acreditamos que, com o resgate da credibilidade do clube, por meio de sinalizações de profissionalismo, estabilidade e seriedade da nova gestão, teríamos um melhor retorno comercial em nosso trabalho de marketing. Damos as boas-vidas à SumUp. Que seja o início de uma longa parceria com resultados expressivos nos negócios de nosso cliente - comemora Andres Rueda, presidente do Santos,

Com o patrocínio máster, a SumUp terá sua marca estampada com destaque na parte frontal da camisa do uniforme de jogo, de treino e viagem dos atletas santistas de todas as categorias do Clube, assim como comissão técnica e staff que atua em operações de jogos. A SumUp estará também presente nos centros de treinamento das equipes, em propriedades de marca na Vila Belmiro e ações em dias de jogos.

As entregas do patrocínio não se limitarão à exposição de marca da SumUp. O patrocinador terá ações de relacionamento, presença nas redes sociais do Clube e diversas oportunidades de ativação junto à torcida do Santos FC e aos seus clientes.