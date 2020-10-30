Santos anuncia renovação com Pará por mais dois anos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou a renovação contratual do lateral-direito Pará. O vínculo do defensor se encerraria no fim desta temporada e foi estendido até dezembro de 2022. O camisa 4 é um dos líderes atuais do elenco santista, desde que voltou ao clube em agosto do ano passado, participando inclusive ativamente no revesamento da braçadeira de capitão promovida pelo técnico Cuca.

Pará se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, que o tirou das das últimas três partidas e também deve retira-lo do duelo deste domingo (01º), às 18h15, contra o Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.