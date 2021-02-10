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Santos anuncia parceria com consultoria para garimpar executivos

Clube fechou parceria com a Tailor, consultoria especializada em contratar grandes executivos para as maiores empresas do País. Peixe tem vagas abertas no marketing...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 18:43

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:43

Crédito: Andrés Rueda assumiu o comando do Peixe no começo de 2021 (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O Santos anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a Tailor, empresa de consultoria de Executive Search (recrutamento de executivos). O acordo visa uma maior profissionalização nas seleções de profissionais para trabalhar no clube.Bruno da Matta Machado, headhunter e sócio da Tailor, falou sobre o assunto.“O futebol brasileiro está amadurecendo suas práticas de gestão e começando a utilizar ferramentas e fornecedores que grandes empresas utilizam para atingir melhores resultados. Já trabalhamos para alguns grandes clubes brasileiros, mas atender o Santos nesse projeto de profissionalização é, sem dúvidas, um marco para a Tailor”.O processo de seleção por headhunter é criterioso e envolve diversas etapas de avaliações dos candidatos, desde experiências de carreira e bagagem acadêmica a análises de compatibilidade cultural e perfil comportamental dos aspirantes a uma posição no clube. O processo se iniciará com a identificação de dois executivos para posições de gestão de duas áreas que compõem o Marketing do Santos: produto e relacionamento.
“Entendemos que um dos primeiros passos de um efetivo projeto de profissionalização é ter em processos seletivos critérios técnicos e impessoais para atração de melhores talentos e, consequentemente, aumento do nível de desempenho e produtividade das posições executivas”, afirma Andres Rueda, presidente do Santos.
A Tailor é uma das principais empresas de consultoria do Brasil em soluções em recursos humanos, que atua em projetos de busca, seleção, treinamento e desenvolvimento de profissionais para diversas empresas do País.
Mais informações sobre as vagas abertas no Peixe e o processo de inscrição para as posições podem ser encontrados no site tailorexec.com.br ou pelo e-mail [email protected].

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