Santos anuncia parceria com consultoria para garimpar executivos

O Santos anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a Tailor, empresa de consultoria de Executive Search (recrutamento de executivos). O acordo visa uma maior profissionalização nas seleções de profissionais para trabalhar no clube.Bruno da Matta Machado, headhunter e sócio da Tailor, falou sobre o assunto.“O futebol brasileiro está amadurecendo suas práticas de gestão e começando a utilizar ferramentas e fornecedores que grandes empresas utilizam para atingir melhores resultados. Já trabalhamos para alguns grandes clubes brasileiros, mas atender o Santos nesse projeto de profissionalização é, sem dúvidas, um marco para a Tailor”.O processo de seleção por headhunter é criterioso e envolve diversas etapas de avaliações dos candidatos, desde experiências de carreira e bagagem acadêmica a análises de compatibilidade cultural e perfil comportamental dos aspirantes a uma posição no clube. O processo se iniciará com a identificação de dois executivos para posições de gestão de duas áreas que compõem o Marketing do Santos: produto e relacionamento.