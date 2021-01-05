Santos anuncia novo patrocinador para o número da camisa

O Santos anunciou a Konami como novo patrocinador do clube. A empresa ficará estampada no número das camisas dos atletas do clube, lugar que o Sócio Rei ocupou quando a Orthopride deixou o clube após o caso Robinho. Os valores do acordo não foram divulgados.

Além disso, a parceira dá direito à empresa de utilizar escudo do Santos para atividades promocionais do eFootball PES, incluindo o licenciamento de videogame em andamento. A marca eFootball PES será exibida na Vila Belmiro e CT Rei Pelé, incluindo o backdrop de entrevistas coletivas.- O Santos FC está ligado a uma história profunda do futebol no Brasil, com mais de 100 anos de legado que cruza gerações de fãs. Esta parceria oferece uma nova camada de autenticidade para eFootball PES, e não poderíamos estar mais animados para começar este próximo capítulo com um clube tão conceituado e uma base de fãs dedicada - disse Takayuki Kubo, presidente da Konami Digital Entertainment, Inc.O Alvinegro já está atuou com a marca estampada nos números da camisa nos últimos jogos de 2020. Para a semifinal da Taça Libertadores, o Peixe deve ter o patrocínio com a Tek Bond estampado no lugar no máster.