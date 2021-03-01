Santos anuncia novo patrocinador para o calção do uniforme

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira a STX como a nova patrocinadora do clube até o final de dezembro de 2021. A empresa do ramo imobiliário será estampada na parte da frente do calção dos jogadores, local que era ocupado pela Unicesumar, porém o contrato com a faculdade acabou no domingo (28).

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista -Nós da STX somos grandes entusiastas do esporte nacional e temos orgulho de colaborar com o Santos FC, um clube de excelência, berço de atletas brasileiros excepcionais. O futebol, além de paixão brasileira, é um grande motor do turismo no país e nós celebramos com orgulho a nova fase, junto com um dos times mais tradicionais do Brasil - afirmou Marcelo Conde, presidente da STX.

A estreia dos calções com o patrocínio será na próxima quarta-feira, o Santos enfrenta a Ferroviária, às 17 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Além da STX, o Peixe tem os patrocínios de KONAMI, Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Foxlux, Oceano B2B, Kodilar e Tekbond.- Para o Santos FC é muito importante ter uma empresa como a STX reforçando nosso time. Ela chega num momento quando estamos iniciando uma nova trajetória e queremos que esse patrocínio seja símbolo de sucesso. Assim como o Santos FC, a STX tem uma história vitoriosa e vamos ter novas conquistas juntos - comentou o presidente Andres Rueda.

Na década de 90, o grupo ST iniciou sua atuação no mercado imobiliário com foco no desenvolvimento e estruturação de empreendimentos diferenciados. O êxito destes empreendimentos e a experiência adquirida estimulou a criação da STX Desenvolvimento Imobiliário em 2008. Desde o início contando com equipes multidisciplinares em seus escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, com profissionais de ampla experiência de mercado e domínio nas diversas áreas de atuação imobiliária.

Inicialmente atuando na estruturação em associação com grandes empresas e fundos imobiliários. O setor aquecido naquele momento demandava uma solução completa, rápida e criativa para os lançamentos de empreendimento imobiliários. Desde o início de sua operação, a STX DI já estruturou mais de 20 empreendimentos com VGV superior a R$ 3 bilhões e 800 mil m² de construção.