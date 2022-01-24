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futebol

Santos anuncia novo patrocinador para a temporada

A empresa Corr Plastik volta a patrocinar o Peixe após sete anos...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 18:52
A Corr Plastik está de volta ao futebol e é a nova patrocinadora oficial do Santos e das Sereias da Vila. A empresa que é uma das maiores fabricantes brasileiros de tubos e conexões em PVC e PEAD do Brasil, vai estampar as camisas dos atletas na barra traseira, abaixo do número, e também da comissão técnica de Fábio Carille. A estreia será já nesta quarta-feira (26), no Paulistão, diante da Inter de Limeira.A marca já teve parceria com o Peixe de 2013 a 2015 e retorna em 2022, quando completa 30 anos de história, sabendo que a divulgação no futebol é um vetor estratégico importante.
- Santos e Corr Plastik possuem muito em comum, acreditamos no nosso time, somos criativos e ousados, e é uma honra estar na camisa do maior clube brasileiro do mundo - afirma o presidente da Corr Plastik, Sergio Monteiro.O presidente do Santos, Andres Rueda, destaca a importância do retorno de uma empresa que se destaca em seu segmento.
- É importante começar a temporada com mais essa ótima notícia, tendo uma grande marca na nossa camisa, uma empresa que já criou identidade com o time e que é conhecida por ser arrojada, como o Santos. Cresceu muito e, com certeza, continuará crescendo. O Santos agradece a confiança. Seja bem-vinda e que seja uma parceria de muito sucesso - diz Rueda.
Crédito: PresidenteAndresRuedafechoumaisumpatrocínioparaoSantos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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