Santos anuncia novo coordenador para as categorias de base

Crédito: ´Felipe Gil é o novo coordenador das categorias de base do Santos - Divulgação/ Santos FC

O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação de um novo coordenador para as categorias de base do clube. De acordo com o clube, a diretoria promoveu um processo seletivo com diversos concorrentes e escolheu Felipe Gil para a função.

>> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro- Foi bastante interessante. Participei de um processo seletivo em que tive duas entrevistas, duas reuniões, ambas com a presença de Jorge Andrade (gerente de futebol) e José Renato Quaresma (membros do Comitê de Gestão responsável pelo futebol). Foram conversas de quarenta, cinquenta minutos cada uma. Foi uma experiência bacana e acho que todos os clubes deveriam ter essa mesma preocupação ao contratar - afirmou.O profissional tem 38 anos e estava no profissional do Paraná Clube até a última sexta-feira. O clube paranaense foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. De janeiro de 2019 a julho de 2020 ele foi executivo do Figueirense, também no profissional. No clube, ele trabalhou com Jorge Andrade, hoje gerente do profissional do Santos. O Figueirense também caiu para a Série C na temporada.

- É um desafio muito grande e muito bom. Tudo o que é desafiador faz parte de um processo bastante interessante. Estou muito contente por ter a oportunidade de trabalhar nas categorias de base do Santos, que é tão vista e vitoriosa, e espero poder contribuir com a minha experiência - finalizou.