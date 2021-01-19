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futebol

Santos anuncia demissões de superintendente e coordenador

Felipe Ximenes e Márcio Santos foram desligados do clube na tarde desta terça-feira...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 15:50
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos comunicou nesta terça-feira o desligamento de dois dirigente do clube. Felipe Ximenes (superintendente de esportes) e Márcio Santos (coordenador de futebol) foram demitidos do Peixe. Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestado pelos profissionais, mas disse que o desligamento foi consequência da nova política estrutural.A saída dos dois profissionais já era esperada, mas somente no final da temporada, em fevereiro. Os dois foram trazidos pelo ex-presidente Orlando Rollo, que assumiu o mandato no final de setembro.Enquanto não anuncia novos dirigentes, o Santos terá como nomes fortes do futebol o gerente Jorge Andrade e o membro do Comitê Gestão José Renato Quaresma, principal nome da presidência no CT Rei Pelé.Andres Rueda assumiu o mandato como presidente do clube no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura. No entanto, o mandatário deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando na próxima temporada.

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