Santos anuncia acordo de parceria para o game Fortnite

O Santos anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Epic Games, que vai levar o futebol para o jogo Fortnite. A partir do dia 23 de janeiro, os gamers poderão escolher entre 10 variantes diferentes dos trajes do Conjunto Pontapé Inicial para representar seus times favoritos dentro da partida. São 20 clubes do mundo no projeto, o Santos entre eles.>> Veja a classificação completa do Campeonato Brasileiro

Além disso, os gamers poderão conquistar ou comprar dois novos gestos, incluindo o Drible com Estilo e o lendário soco no ar de Pelé. Jogadores de Fortnite e de futebol ao redor do mundo poderão entrar no jogo no dia 20 de janeiro para concorrer a prêmios, participando da Copa Pelé. -Consideramos o universo de games estratégico para o clube, tanto em termos de posicionamento como em aumento de audiência e proximidade com o publico jovem. É neste conceito o lançamento desta ação licenciamento com a Epic Games para o Fortnite: você pode até não conhecer o jogo, mas tenha certeza que seu filho conhece e joga - afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos.- Futebol é consistentemente um dos principais esportes que nossos jogadores nos pedem para ver e experimentar no Fortnite. Estamos animados com a parceria com o Santos para trazer 'o jogo bonito' para os fãs de Fortnite de todo o mundo enquanto eles se enfrentam em torneios competitivos, experimentam novos modos de jogo criativos e celebram o futebol global - comemorou Nate Nanzer, Head of Global Partnerships da Epic Games.