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futebol

Santos anuncia a volta da argentina Sole Jaimes

Jogadora defenderá as Sereias da Vila por empréstimo até agosto...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:07
Crédito: Ivan Storti/Santos
Campeã Brasileira pelo clube em 2017, a atacante Sole Jaimes está de volta ao Santos. Mesmo com as dificuldades encontradas em razão do contrato com o Changchun Dazhong Zhuoyue, da China, que iria até o fim deste ano, a argentina conseguiu o seu desejo de retornar as Sereias da Vila por empréstimo até agosto.Com 32 anos e duas passagens pelo Peixe, Sole Jaimes tem 57 gols com a camisa do Santos e foi a artilheira e destaque do Alvinegro na conquista do Brasileirão 2017. Na oportunidade a atleta marcou 18 gols.
Sole reforçará o ataque das Sereias da Vila no Brasileirão Feminino. Torcedora do clube, Sole se sente em casa no time da Vila, e era vista em todos os jogos desta temporada na Vila Belmiro.
- É um lugar onde me sinto muito bem e sou realmente feliz. Eu trabalho muito e levo com seriedade, mas eu gosto muito desse time, sou torcedora, muito fã e é uma alegria imensa retornar à minha casa - declarou a atacante que vestirá a camisa 99 das Sereias da Vila.Na temporada passada, pelo time chinês, foram 14 gols em 12 jogos. A atleta também marca presença na Seleção da Argentina. Com a chegada da argentina, o elenco conta com quatro das seis maiores artilheiras da história do futebol feminino do Santos Ketlen, com 110 gols, Sole, com 57 gols, Cristiane, com 55 e Karen, com 52.
“É bom quando o plantel é grande assim e tem jogadoras talentosas. Com muita humildade eu vou trabalhar duro para jogar, mas me sinto muito feliz de compartilhar isso com elas. Vai ser a primeira vez que vou jogar com a Cristiane, com as outras meninas eu já joguei e eu me sinto privilegiada”, disse Sole.

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