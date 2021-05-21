Santos anuncia a volta da argentina Sole Jaimes

Crédito: Ivan Storti/Santos

Campeã Brasileira pelo clube em 2017, a atacante Sole Jaimes está de volta ao Santos. Mesmo com as dificuldades encontradas em razão do contrato com o Changchun Dazhong Zhuoyue, da China, que iria até o fim deste ano, a argentina conseguiu o seu desejo de retornar as Sereias da Vila por empréstimo até agosto.Com 32 anos e duas passagens pelo Peixe, Sole Jaimes tem 57 gols com a camisa do Santos e foi a artilheira e destaque do Alvinegro na conquista do Brasileirão 2017. Na oportunidade a atleta marcou 18 gols.

Sole reforçará o ataque das Sereias da Vila no Brasileirão Feminino. Torcedora do clube, Sole se sente em casa no time da Vila, e era vista em todos os jogos desta temporada na Vila Belmiro.

- É um lugar onde me sinto muito bem e sou realmente feliz. Eu trabalho muito e levo com seriedade, mas eu gosto muito desse time, sou torcedora, muito fã e é uma alegria imensa retornar à minha casa - declarou a atacante que vestirá a camisa 99 das Sereias da Vila.Na temporada passada, pelo time chinês, foram 14 gols em 12 jogos. A atleta também marca presença na Seleção da Argentina. Com a chegada da argentina, o elenco conta com quatro das seis maiores artilheiras da história do futebol feminino do Santos Ketlen, com 110 gols, Sole, com 57 gols, Cristiane, com 55 e Karen, com 52.