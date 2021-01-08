Santos anuncia a rescisão de contrato com o zagueiro Fabián Noguera

O Santos anunciou nesta sexta-feira a rescisão contratual de Fabián Noguera. A decisão foi tomada em comum acordo com o zagueiro e o Peixe viu o acerto como benéfico para as duas partes.Mesmo com o Santos sem poder contratar, Noguera estava fora dos planos do técnico Cuca, que tem Lucas Veríssimo, Luan Peres, Laércio, Luiz Felipe, Alex Nascimento, Wagner Leonardo e Derick como opções para a zaga.A história de Fabián Noguera já começou um tanto curiosa pelos fatores que o levaram ao Santos. O zagueiro foi recomendado por garçons e taxistas de Buenos Aires ao empresário Luiz Taveira, que estava em busca de um defensor para o Peixe, a pedido do então presidente Modesto Roma Júnior.