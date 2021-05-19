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Santos anuncia a renovação de contrato com o zagueiro Jhonnathan

Garoto revelado na base do clube assinou um novo contrato até abril de 2026...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:30

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: Divulgação/ Santos FC
O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (19) d renovação de contrato com o zagueiro Jhonnathan Wagner. Cria da base do Peixe, o defensor assinou o novo vínculo válido até o dia 30 de abril de 2026. O acordo anterior tinha validade até setembro desta temporada.
-Estou no clube desde o Sub-17. São três anos vestindo essa camisa gigante e é uma honra estar sendo premiado com essa renovação. Estou muito feliz em saber que estou no caminho certo, mas sei que ainda é só o começo e preciso mostrar meu trabalho no dia a dia - afirmou o atleta de 20 anos.Canhoto, Jhonnathan é zagueiro de origem, mas também pode atuar na lateral esquerda. Promovido ao profissional no início da temporada de 2021, o Menino da Vila já atuou em quatro partidas na equipe principal e atualmente defende o Sub-23 do Santos FC. O garoto recebeu as primeiras oportunidades com o técnico Ariel Holan.
O irmão caçula do Menino da Vila também atua no Peixe. Gabriel Wagner tem 13 anos e segue os passos do irmão, como zagueiro.
“Meu irmão estava aqui antes de mim. Chegou aos nove anos e agora já tem 13. É uma alegria gigante para a nossa família ter os dois atuando aqui. É uma responsabilidade muito grande fazer parte desse clube. E espero que essa minha renovação também seja um incentivo para ele seguir trilhando seu próprio caminho na base”, concluiu Jhonnathan.

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