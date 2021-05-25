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futebol

Santos anuncia a renovação de contrato com o lateral Cadu

Promessa do clube assinou um novo vínculo até setembro de 2023...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 13:43
Crédito: O lateral Cadu se recupera de uma cirurgia no joelho (Crédito: Divulgação/SantosFC
O Santos anunciou no início da tarde desta terça-feira (25) a renovação de contrato com o lateral-direito Cadu, uma das principais revelações das categorias de base do clube, até 29 de setembro de 2023. O jogador está recuperado de uma cirurgia no joelho e está integrado ao elenco profissional.- É muito gratificante esse reconhecimento do Santos porque venho de duas lesões difíceis e tive total apoio do clube e da minha família. Significa que tem muita esperança no meu trabalho. Já estou quase 100% e treinando diariamente no CT Rei Pelé - afirmou atleta do Peixe.
Carlos Eduardo Betolassi da Silva, o Cadu, tem 19 anos e chegou na Vila Belmiro em 2013. Foi relacionado para cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro em 2019. O Menino da Vila também conta com passagens pela Seleção Brasileira.- A torcida pode esperar porque vou dar a vida em campo. Não vai faltar esforço e dedicação. E espero dar muita alegria para a nação santista.

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