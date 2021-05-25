Santos anuncia a renovação de contrato com o lateral Cadu

O Santos anunciou no início da tarde desta terça-feira (25) a renovação de contrato com o lateral-direito Cadu, uma das principais revelações das categorias de base do clube, até 29 de setembro de 2023. O jogador está recuperado de uma cirurgia no joelho e está integrado ao elenco profissional.- É muito gratificante esse reconhecimento do Santos porque venho de duas lesões difíceis e tive total apoio do clube e da minha família. Significa que tem muita esperança no meu trabalho. Já estou quase 100% e treinando diariamente no CT Rei Pelé - afirmou atleta do Peixe.