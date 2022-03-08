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futebol

Santos anuncia a contratação do zagueiro Maicon

Defensor assinou até o final de 2023 e vai realizar o sonho do pai...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 16:20

Publicado em 08 de Março de 2022 às 16:20

O Santos anunciou no início da tarde desta terça-feira a contratação do zagueiro Maicon, de 33 anos, que estava no Cruzeiro. O defensor rescindiu com o Cruzeiro assinou um contrato com o Peixe até o final de 2023. Ele comemorou o sonho de vestir a camisa santista e também revelou a emoção de atuar no clube do time do coração do pai Maurides Roque.- Emoção muito grande. Não consigo nem descrever o que estou sentindo agora. Estou realizando o sonho do meu pai. É um time que eu cresci vendo jogar. A gente esperou tanto por esse momento. Desde pequeno meu pai sempre falava que o sonho dele era ver um dos filhos jogando no Santos, que é o time do coração. E não tem orgulho maior do que poder realizar esse sonho - afirmou o zagueiro.
- Vou procurar fazer aquilo que sempre fiz na minha carreira. Tentar ajudar os mais jovens com liderança e fazer de tudo para colocar o Santos no mais alto nível. Podem contar com dedicação e muito trabalho. Farei o possível para honrar essa camisa dentro de campo - ressaltou o novo reforço.Maicon é a quinta contratação anunciada pelo Santos para 2022. Anteriormente, o Peixe trouxe o lateral-direito Auro e o meia Bruno Oliveira por empréstimo e contratou o zagueiro Eduardo Bauermann e o meia-atacante Ricardo Goulart. O presidente Andres Rueda e o executivo de futebol Edu Dracena comemoraram a chegada do reforço.
- Dentro do que planejamos, que é fortalecer todos os setores da nossa equipe, chegou nosso xerife na defesa. Acabamos de assinar o contrato e estamos muito felizes com a chegada do Maicon. Tenho certeza que trabalho e dedicação não faltarão. Muito orgulhoso de poder contar com você - disse Rueda.
- É um zagueiro experiente, um líder dentro de campo. Tem no currículo passagens por diversas equipes grandes e conquistou títulos em quase todos os lugares por onde passou. Foi bem avaliado pelo nosso novo treinador e tenho certeza que ele que vai somar muito para o nosso elenco durante a temporada - concluiu Edu Dracena.
Natural de Colatina, no Espírito Santo, Maicon foi revelado no próprio Cruzeiro em 2007 e chegou a ser emprestado para a Cabofriense antes de se transferir para o futebol português. Atuou pelo Nacional da Madeira e, após temporada de destaque, foi contratado pelo Porto. Permaneceu na equipe dos Dragões por oito anos e virou ídolo da torcida, conquistando três títulos do Campeonato Português, duas taças de Portugal e uma Europa League.
Após encerrar seu contrato com o Porto, Maicon teve passagem pelo São Paulo entre 2016 e 2017. Também atuou por Galatasaray e Al Nassr antes de chegar ao Cruzeiro no fim da última temporada.
Crédito: SantosanunciouacontrataçãodozagueiroMaiconnestaterça(Divulgação/Santos

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