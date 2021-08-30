Santos anuncia a contratação do zagueiro Emiliano Velázquez

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O Santos oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O atleta, que atuou pelo Rayo Vallecano, da Espanha, na última temporada, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar contrato até o fim de 2022.- Feliz demais por ter a chance de vestir a camisa do Santos, que tem tanta história e já foi vestida por vários craques do futebol mundial. Tinha outras outras oportunidades, mas optei por vir para cá pois é uma honra jogar nesse gigante do Brasil. Também vou poder ficar mais próximo de toda a minha família no Uruguai. Tudo correu bem e estou contente demais por estar aqui - afirmou o novo reforço.

Com 27 anos, Velázquez é natural de Montevidéu e começou sua carreira atuando pelo Danubio, do Uruguai. Destaque em seu país natal, o defensor foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2014. Na Espanha, o atleta atuou por Getafe e Rayo Vallecano, e também teve uma passagem pelo Braga, de Portugal.- A torcida santista pode esperar de mim sempre um cara que deixa 110% dentro de campo, sempre com muita atitude e gana de vencer. Sempre vou buscar honrar essa camisa da melhor forma possível e colocar o Santos FC sempre no lugar mais alto de todos - ressaltou Emiliano.

No Santos, o zagueiro reencontrará o amigo Carlos Sánchez. Os dois já atuaram juntos pela Seleção do Uruguai e Emiliano admite que ouviu ótimas referências do camisa 7 antes de assinar com o Alvinegro Praiano.

- Assim que apareceu a oportunidade vir para cá eu chamei o Sánchez para conversar. E ele falou maravilhas da cidade e do clube. E assim que conversamos eu soube que não tinha mais o que pensar e acertei minha chegada ao Santos- concluiu o defensor.

O presidente do Santos, Andres Rueda, deu as boas-vindas ao jogador e destacou a experiência do novo contratado.