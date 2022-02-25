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futebol

Santos anuncia a contratação do técnico argentino Fábian Bustos

Treinador estava no Barcelona, do Equador, e será o substituto de Fábio Carille...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:23

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 13:23
O Santos anunciou no início da tarde desta sexta a contratação do seu novo técnico. Trata-se de Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ambos assinaram um acordo, faltando assinar o contrato definitivo, nos próximos dias, para assumir o comando da equipe.Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.
Começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfín e levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Após a campanha vitoriosa, Bustos foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país. Ele foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.O novo comandante do Peixe tem 57,7% de aproveitamento em 90 jogos disputados pela equipe equatoriana. São 45 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. O treinador chegou a enfrentar o Peixe na Taça Libertadores de 2021 e venceu os dois jogos.
- A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo Fabian Bustos - anunciou o presidente do Santos, Andres Rueda
Crédito: FábianBustoséonovotécnicodoSantos(Foto:Divulgação/BarcelonadeGuayaquil

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