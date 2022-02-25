Santos anuncia a contratação do técnico argentino Fábian Bustos

O Santos anunciou no início da tarde desta sexta a contratação do seu novo técnico. Trata-se de Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ambos assinaram um acordo, faltando assinar o contrato definitivo, nos próximos dias, para assumir o comando da equipe.Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.

Começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfín e levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Após a campanha vitoriosa, Bustos foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país. Ele foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.O novo comandante do Peixe tem 57,7% de aproveitamento em 90 jogos disputados pela equipe equatoriana. São 45 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. O treinador chegou a enfrentar o Peixe na Taça Libertadores de 2021 e venceu os dois jogos.

- A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo Fabian Bustos - anunciou o presidente do Santos, Andres Rueda