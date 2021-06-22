Santos anuncia a contratação do novo executivo de marketing

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do novo executivo de marketing, que assumiu a vaga aberta com a saída de Marcelo Frazão. Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Rafael Soares vai assumir a pasta. Antes de chegar na Vila Belmiro, o pernambucano, de 38 anos, foi diretor do departamento no SportRecife e na sequencia trabalhou como executivo da empresa Dry Company, com sede em São Paulo.- Chego no Santos para continuar esse processo de evolução do Marketing, que já era excelente, mas sempre existe para onde crescer. Vamos ter um olhar cada vez mais forte para inovações e novas tecnologias, com o objetivo de gerar novas receitas e monetizar ainda mais o clube - afirmou.