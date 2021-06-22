Santos anuncia a contratação do novo executivo de marketing

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do novo executivo de marketing, que assumiu a vaga aberta com a saída de Marcelo Frazão. Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Rafael Soares vai assumir a pasta. Antes de chegar na Vila Belmiro, o pernambucano, de 38 anos, foi diretor do departamento no SportRecife e na sequencia trabalhou como executivo da empresa Dry Company, com sede em São Paulo.- Chego no Santos para continuar esse processo de evolução do Marketing, que já era excelente, mas sempre existe para onde crescer. Vamos ter um olhar cada vez mais forte para inovações e novas tecnologias, com o objetivo de gerar novas receitas e monetizar ainda mais o clube - afirmou.
Como Gerente de Marketing, Rafael irá comandar áreas estratégicas do clube, como o programa Sócio Rei, Licenciamentos, Escolas Meninos da Vila, produtos oficiais do clube de forma geral, Embaixadas, além é claro da área de patrocínios. Rafael afirma que os sócios e torcedores terão novidades importantes em breve.- Precisamos expandir a rede de varejo de lojas oficiais do Clube, descentralizar o atendimento ao sócio e buscar um olhar mais atento no mundo dos e-sports, além de focar na internacionalização da marca. O torcedor pode ficar tranquilo que estamos atentos às tendências e vamos escolher os melhores parceiros para que possamos fazer o Santos cada dia maior - afirmou.