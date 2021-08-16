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futebol

Santos anuncia a contratação do meia Augusto, que pertence ao Real Madrid

Jogador, de 22 anos, disputou a última temporada por empréstimo pelo Las Rozas, da terceira divisão espanhola. Meia chega por empréstimo até o meio de 2022...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 18:03
Crédito: O Santos anunciou a contratação do meia Augusto, revelado pelo São Paulo (Divulgação / Site Oficial Santos FC
O Santos anunciou nesta segunda-feira (16) a contratação do meia esquerdo Augusto, que tem vínculo com o Real Madrid, para o elenco profissional. O jogador, de 22 anos, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar o contrato de empréstimo até junho de 2022.Natural de Ribeirão Preto, Augusto Galván foi revelado pelo São Paulo e em 2017, aos 17 anos, foi para o clube merengue. Na Europa, jogou pelo Real Madrid Castilla, CD Leonesa e Las Rozas, todos na Espanha.
- A alegria é imensa. Desde pequeno eu assistia aos jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser um Menino da Vila, não tem preço que pague - disse Augusto.
Segundo ele, a expectativa é somar com o elenco e trazer alegria para o torcedor santista.- É um clube enorme e quero fazer sucesso aqui”, afirmou o jogador, que se define como um meia esquerda clássico, de velocidade e drible e sempre com presença na área.
- Acho que minha característica mais forte é a visão de jogo - comentou.
O presidente Andres Rueda deu as boas vindas ao jogador e fez questão de destacar que o clube segue com a política de contratar jogadores que possam se tornar realidade, com empréstimo sem custos, como agora.
- Com salários dentro das nossas possibilidades e com preços de compra e salário pré-determinado. Vamos reforçando o nosso elenco - anunciou Rueda.
Essa é a sétima contratação da gestão do presidente Andres Rueda. Antes de Augusto, o clube já havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo Moraes, do meia-atacante Marcos Guilherme, do zagueiro Danilo Boza, do meia Vínicius Zanocelo, do volante Camacho e o meia-atacante Matías Lacava, este para o Sub-23.

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