Santos anuncia a contratação do meia Augusto, que pertence ao Real Madrid

Crédito: O Santos anunciou a contratação do meia Augusto, revelado pelo São Paulo (Divulgação / Site Oficial Santos FC

O Santos anunciou nesta segunda-feira (16) a contratação do meia esquerdo Augusto, que tem vínculo com o Real Madrid, para o elenco profissional. O jogador, de 22 anos, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar o contrato de empréstimo até junho de 2022.Natural de Ribeirão Preto, Augusto Galván foi revelado pelo São Paulo e em 2017, aos 17 anos, foi para o clube merengue. Na Europa, jogou pelo Real Madrid Castilla, CD Leonesa e Las Rozas, todos na Espanha.

- A alegria é imensa. Desde pequeno eu assistia aos jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser um Menino da Vila, não tem preço que pague - disse Augusto.

Segundo ele, a expectativa é somar com o elenco e trazer alegria para o torcedor santista.- É um clube enorme e quero fazer sucesso aqui”, afirmou o jogador, que se define como um meia esquerda clássico, de velocidade e drible e sempre com presença na área.

- Acho que minha característica mais forte é a visão de jogo - comentou.

O presidente Andres Rueda deu as boas vindas ao jogador e fez questão de destacar que o clube segue com a política de contratar jogadores que possam se tornar realidade, com empréstimo sem custos, como agora.

- Com salários dentro das nossas possibilidades e com preços de compra e salário pré-determinado. Vamos reforçando o nosso elenco - anunciou Rueda.