Santos anuncia a contratação do goleiro Jandrei

O Santos anunciou a contratação do goleiro Jandrei na tarde desta quarta-feira. O contrato do arqueiro é válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. Jandrei falou sobre o novo desafio com a camisa do Peixe e a concorrência na meta santista.- Foi tudo bem rápido. Assim que recebi a proposta já falei para os meus empresários que tinha interesse de ir trabalhar no Clube. E acabou dando tudo muito certo. Estou feliz demais por estar aqui vestindo a camisa desse gigante do futebol que é o Santos - disse o novo reforço.
- Eu acho que, quanto mais jogadores qualificados o professor tiver à disposição, é melhor. É bom para o clube e para os atletas. Venho para somar e agregar valores na equipe. Vai ser uma disputa sadia por espaço, cada um buscando o seu. Vou tentar ao máximo ajudar o João, que está numa excelente fase, e também o John, que estava muito bem, mas infelizmente teve a lesão. Vamos trabalhar bastante para buscar as ambições do clube no ano - ressaltou o arqueiro.Jandrei rescindiu o contrato com o Genoa, da Itália, e se despediu do clube nas redes sociais ainda na última segunda-feira. Revelado nas categorias de base do Internacional, o goleiro passou pela Chapecoense e foi contratado pelo Genoa em 2019. Sem espaço na equipe italiana, o arqueiro foi emprestado para o Athletico-PR no ano passado e retornou para a Itália.
O goleiro também falou sobre o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz.
- Conheço o Diniz de ver pela TV e em jogos que atuei contra. Sabemos que é um treinador muito intenso e que cobra muito em campo. E a presença dele aqui também me ajudou a aceitar a proposta. Ele tem um estilo que conta com o goleiro jogando com os pés, que é uma das minhas características. Ter prazer em jogar futebol, ter prazer em ficar com a bola e buscar o gol adversário partindo desde o goleiro, e não ao acaso com chutão. Então, acredito que vai ser bem prazeroso trabalhar com ele - concluiu Jandrei.