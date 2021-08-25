Santos anuncia a contratação do goleiro Jandrei

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos anunciou a contratação do goleiro Jandrei na tarde desta quarta-feira. O contrato do arqueiro é válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. Jandrei falou sobre o novo desafio com a camisa do Peixe e a concorrência na meta santista.- Foi tudo bem rápido. Assim que recebi a proposta já falei para os meus empresários que tinha interesse de ir trabalhar no Clube. E acabou dando tudo muito certo. Estou feliz demais por estar aqui vestindo a camisa desse gigante do futebol que é o Santos - disse o novo reforço.

- Eu acho que, quanto mais jogadores qualificados o professor tiver à disposição, é melhor. É bom para o clube e para os atletas. Venho para somar e agregar valores na equipe. Vai ser uma disputa sadia por espaço, cada um buscando o seu. Vou tentar ao máximo ajudar o João, que está numa excelente fase, e também o John, que estava muito bem, mas infelizmente teve a lesão. Vamos trabalhar bastante para buscar as ambições do clube no ano - ressaltou o arqueiro.Jandrei rescindiu o contrato com o Genoa, da Itália, e se despediu do clube nas redes sociais ainda na última segunda-feira. Revelado nas categorias de base do Internacional, o goleiro passou pela Chapecoense e foi contratado pelo Genoa em 2019. Sem espaço na equipe italiana, o arqueiro foi emprestado para o Athletico-PR no ano passado e retornou para a Itália.

O goleiro também falou sobre o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz.