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Santos ainda não tem previsão para o retorno de Marinho aos campos

Atacante vem desfalcando o time nos últimos jogos, e foi pivô de um desconforto com o departamento médico do clube por conta de um hematoma na coxa esquerda...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 10:00
Crédito: Fernando Diniz ainda não sabe quando vai poder contar novamente com o atacante Marinho (Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz comentou sobre a ausência do atacante Marinho. O Rei da América perdeu jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad, Fortaleza e Internacional. O presidente Rueda disse, no dia 14 de agosto, que a previsão do jogador retornar aos treinos seria em 15 dias. Mas não é bem por aí...O treinador santista, por sua vez, afirmou não saber quando o camisa 11 volta. Segundo ele, o jogador vem sendo avaliado dia após dia. Ele lamentou a falta que Marinho faz ao time."Marinho faz muita falta, até quando não está muito inspirado. Chama a atenção, equipes adversárias se preocupam, e nosso time se sente mais à vontade com ele no campo. Não consigo precisar sobre o retorno, avaliamos no dia a dia, e departamento médico ainda não tem uma data específica. Pode treinar e ficar à disposição a qualquer momento. Hoje não consigo adiantar", disse Diniz.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para piorar, o Santos vive dias conturbados no Departamento Médico. O atacante passou por um procedimento para tratar das dores na coxa esquerda e o tratamento provocou um hematoma interno na coxa do jogador.
A ausência do atacante, especialmente neste ano, não é uma novidade no Santos. Na temporada 2021, Marinho ficou fora de 20 dos 47 jogos realizados pelo Peixe. Além de suspensões por cartões amarelos, ele teve Covid-19 e ficou fora da equipe por dois períodos devido problemas musculares.

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