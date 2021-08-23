Santos ainda não tem previsão para o retorno de Marinho aos campos

O técnico Fernando Diniz comentou sobre a ausência do atacante Marinho. O Rei da América perdeu jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad, Fortaleza e Internacional. O presidente Rueda disse, no dia 14 de agosto, que a previsão do jogador retornar aos treinos seria em 15 dias. Mas não é bem por aí...O treinador santista, por sua vez, afirmou não saber quando o camisa 11 volta. Segundo ele, o jogador vem sendo avaliado dia após dia. Ele lamentou a falta que Marinho faz ao time."Marinho faz muita falta, até quando não está muito inspirado. Chama a atenção, equipes adversárias se preocupam, e nosso time se sente mais à vontade com ele no campo. Não consigo precisar sobre o retorno, avaliamos no dia a dia, e departamento médico ainda não tem uma data específica. Pode treinar e ficar à disposição a qualquer momento. Hoje não consigo adiantar", disse Diniz.