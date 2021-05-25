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futebol

Santos aguarda Marcos Guilherme para exames nesta quarta-feira

Peixe está perto de acertar o empréstimo do meia-atacante ao Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 21:54

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 21:54

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Santos encaminhou nesta segunda-feira a contratação do atacante Marcos Guilherme, do Internacional. Em busca de reforços para a sequência da temporada, o jogador vem por empréstimo até o fim da temporada, e deve chegar em Santos na próxima quarta-feira (26), para realizar exames médicos e assinar.O jogador de 25 anos tem passagens por Al-Wehda, da Arábia Saudita, São Paulo, Dinamo Zagreb, da Croácia, e Athletico-PR. No Inter, são 61 jogos com cinco gols e quatro assistências, sendo 10 jogos, um gol e duas assistências nesta temporada.Após a liberação do Transfer ban, o Peixe busca reforçar seu elenco. O lateral-esquerdo Moraes deve ser o primeiro a chegar por empréstimo junto ao Atlético-GO. O meia Paulo Henrique Ganso, que atualmente tem contrato com o Fluminense, também despertou interesse do Alvinegro.

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