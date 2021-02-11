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futebol

Santos aguarda Fifa para registrar Luan Peres e ter zagueiro no sábado

Contrato de empréstimo do zagueiro foi rescindido e o definitivo deve ser registrado até sexta na CBF. Especialista afirma que o Peixe não deve ter problemas...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 15:24

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:24

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos ainda aguarda uma posição final da Fifa para poder contar com o zagueiro Luan Peres na partida deste sábado, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O contrato de empréstimo do jogador foi rescindido na terça-feira, um novo contrato definitivo foi assinado por Luan e enviado para a Fifa.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO clube acredita que o nome do jogador será publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira. A Fifa já aprovou casos similares, como do Guilherme Bissoli, do Athlético Paranaense, e dois do Santos, Lucas Henrique Barbosa e do Robson Alves Reis. Todos chegaram aos clubes antes dos transferbans, em contratos de empréstimos.
O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE conversou com o especialista, Rafael Cobra, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santos, que explicou melhor o caso.-Na minha interpretação, não há qualquer problema em relação ao Luan Peres. O regulamento de status e transferências da Fifa teve uma versão atualizada agora em janeiro. Uma da alterações foi a inclusão do artigo que fala justamente das punições de transferban. Ele traz algumas ações que não infringiriam registros de atletas. (É permitido) Quando é feito um vínculo definitivo de um atleta que estava temporariamente registrado e o registro temporário foi feito antes do transferban. O transferban não impediria, pois ela estava registrado anteriormente à punição, por um vínculo temporário. Minha visão é de que o Santos não terá problemas no registro - afirmou Cobra.
Luan Peres veio para o Santos por empréstimo ainda em 2019, com vínculo até o final de 2020. Com a temporada esticada, por conta da Pandemia, o defensor teve seu empréstimo prorrogado até 15 de fevereiro, com garantia de compra em caso de final de Libertadores.

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