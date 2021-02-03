Santos aguarda agente para iniciar conversas por renovação do atacante Kaio Jorge

A renovação contratual de Kaio Jorge é o principal assunto em pauta dentro do Santos nesse início de fevereiro. O atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAs conversas para renovação ainda não se iniciaram. Os representantes do atleta preferiram aguardar o final da participação santista na Copa Libertadores da América para depois conversar sobre o assunto. A competição acabou no sábado e assim que o agente de Kaio, Giuliano Bertolucci, voltar da Europa, as partes vão começar a negociação.O próprio estafe do atacante prefere ouvir o Santos primeiro para depois planejar o futuro do atleta. Os representantes querem saber se o presidente Rueda prefere a renovação ou uma venda neste ano. Kaio Jorge poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir da metade do ano.