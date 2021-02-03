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Santos aguarda agente para iniciar conversas por renovação do atacante Kaio Jorge

Jogador tem contrato com o Peixe apenas até o final do ano...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 09:52
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A renovação contratual de Kaio Jorge é o principal assunto em pauta dentro do Santos nesse início de fevereiro. O atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAs conversas para renovação ainda não se iniciaram. Os representantes do atleta preferiram aguardar o final da participação santista na Copa Libertadores da América para depois conversar sobre o assunto. A competição acabou no sábado e assim que o agente de Kaio, Giuliano Bertolucci, voltar da Europa, as partes vão começar a negociação.O próprio estafe do atacante prefere ouvir o Santos primeiro para depois planejar o futuro do atleta. Os representantes querem saber se o presidente Rueda prefere a renovação ou uma venda neste ano. Kaio Jorge poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir da metade do ano.
Kaio Jorge tem 19 anos e virou titular do Santos no meio desta temporada. Já 52 jogos e oito gols como profissional pelo clube. Foi artilheiro do time e peça importante na campanha da Copa Libertadores da América.

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