Santos agenda nova reunião sobre Marcos Leonardo neste sábado

O Santos terá uma nova reunião com os representantes do Marcos Leonardo neste sábado. Destaque do time no final da última temporada, o Menino da Vila tem vínculo com o Peixe até 22 de outubro de 2022.As negociações para estender o acordo se arrastam há alguns meses. O jogador já se reapresentou no CT Rei Pelé e segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, mesmo com situação indefinida, o atleta pretende seguir normalmente toda programação do Santos.

Com a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube a partir de abril, o time da Vila tenta se ‘defender’. Nos bastidores, a diretoria afirma que a negociação está nas mãos dos empresários. Em julho do ano passado, o jogador trocou de agentes e hoje faz parte do grupo Dodici Sports BR.Com 18 anos e destaque das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal na temporada de 2020 e já recebe sondagens por equipes do exterior. O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas.

A multa rescisória do jogador está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta. Pelo Santos, ele possui 66 jogos somando 2538 minutos jogados além de 13 gols e 1 assistência.