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Santos admite falha em presença de influenciador no CT Rei Pelé

Três pessoas entraram no Centro de Treinamento nesta sexta-feira e, sem máscaras, tiraram fotos ao lado de alguns jogadores, como Kaio Jorge e Marinho...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 14:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:31

Crédito: Influenciador Ney Silva esteve no CT Rei Pelé nesta sexta (Imagem: Reprodução redes sociais
O Santos admitiu, em nota oficial, que houve uma falha no protocolo sanitário contra a Covid no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. O influenciador Ney Silva, conhecido como "Voz da Várzea", entrou no Centro de Treinamento e tirou fotos sem máscaras ao lado de jogadores como Marinho e Kaio Jorge.As fotos foram publicadas nas redes sociais e geraram grande revolta entre os torcedores do Santos, já que o clube sem sofrendo com diversos casos de Covid e ainda não sabe se poderá contar com o volante Alison, que testou positivo para o vírus, na final da Copa Libertadores, dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã.Na nota, o clube admitiu a entrada de três pessoas no CT, apontou falha de um funcionário e prometeu medidas administrativas sobre o ocorrido. Veja a nota abaixo:O Santos FC esclarece que, devido à pandemia do Covid-19, existe um protocolo sanitário com a proibição da entrada e/ou circulação no Centro de Treinamento Rei Pelé de pessoas que não fazem parte do cotidiano de treinos. O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas.
Houve, porém, uma falha e três pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O Clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas, com a certeza de que este tipo de fato não se repetirá.

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