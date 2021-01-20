Santos acerta renovação de contrato de Soteldo, que aparece no BID

A renovação de contrato de Soteldo, acertada ano passado, foi publicada nesta terça-feira no BID (Boletim Informativo Diário da CBF). A demora na publicação da renovação existiu porque o Santos optou por esperar o novo visto de trabalho para oficializar o acerto.Soteldo acertou a renovação até 2023 com o Peixe depois de despertar interesse do Atlético-MG, que chegou a fazer uma proposta de US$ 12 milhões pelo atacante, algo que animou o Huachipato (Chile), que ainda é dono de 50% dos direitos federativos do jogador. O Santos ainda vive uma novela com o clube chileno, pois não acertou o pagamento da compra do atleta.No final de 2020, os chilenos chegaram a fazer uma proposta pela recompra dos 50% dos direitos de Soteldo. A oferta tinha 9 tópicos e previa a recompra de 50% dos direitos do jogador por US$ 3,5 milhões, que é o valor referente a uma parte da dívida do Peixe com o Huachipato. O clube chileno prometia também encerrar as demandas contra o Santos na Fifa, além de pagar as taxas do processo e pagar ainda US$ 200 mil diretamente ao atacante pelas dívidas do Peixe com o jogador - entre salários e direitos de imagem.O acordo não foi sacramentado na época porque o próprio Soteldo não aceitou o negócio. O atacante não confia no clube e não quer voltar nessas condições, fato confirmado pelo próprio presidente santista Andrés Rueda.