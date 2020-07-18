Santos acerta renovação com Anderson Ceará até 2023

Aos 21 anos, o atleta teve a sua primeira chance entre os profissionais no fim de 2018, com o técnico Cuca, onde atuou durante os 15 minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 36ª do Brasileirão daquele ano, entrando no lugar do Rodrygo. No entanto, menos de dez dias depois, o jogador acabou rompendo o ligamento do joelho em um jogo-treino contra o Taboão da Serra, ficando quase um ano afastado do futebol.Em 2020, iniciou o ano no Santos B, mas pouco antes da paralisação do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi garimpado por Jesualdo no time principal, relacionado na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do Paulistão, última partida do Peixe antes do início da quarentena, ficando apenas no banco de reservas.