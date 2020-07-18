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Santos acerta renovação com Anderson Ceará até 2023

Meia foi integrado por Jesualdo Ferreira ao time principal nos treinamentos após a quarentena...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 15:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na manhã deste sábado, o meia do Santos, Anderson Ceará, promessa das categorias de base e integrado ao time principal por Jesualdo Ferreira, anunciou a sua renovação contratual com o Peixe até 2023, por meio das suas redes sociais.
Aos 21 anos, o atleta teve a sua primeira chance entre os profissionais no fim de 2018, com o técnico Cuca, onde atuou durante os 15 minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 36ª do Brasileirão daquele ano, entrando no lugar do Rodrygo. No entanto, menos de dez dias depois, o jogador acabou rompendo o ligamento do joelho em um jogo-treino contra o Taboão da Serra, ficando quase um ano afastado do futebol.Em 2020, iniciou o ano no Santos B, mas pouco antes da paralisação do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi garimpado por Jesualdo no time principal, relacionado na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do Paulistão, última partida do Peixe antes do início da quarentena, ficando apenas no banco de reservas.
Na volta aos treinamentos, que com bola iniciou no dia 1º de julho, mas iniciou com testes físicos, clínicos e fisiológicos, no dia 19 de março, esteve presente, o oficializando como peça do elenco principal.
Com a saída de Evandro, que não teve o seu contrato renovado, a tendência é que Anderson Cerá possa ganhar mais oportunidades com Jesualdo Ferreira nos jogos do Alvinegro Praiano.

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