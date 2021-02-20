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Santos acerta pagamento de salários de janeiro, mas ainda tem dividas

Diretoria, por enquanto, não pagou a premiação ao elenco pela vaga na final da Copa Libertadores da América, além dos direitos de imagem de alguns atletas...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 18:49

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 18:49

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos efetuou o pagamento do salário de janeiro do elenco na última sexta-feira. A folha salarial costuma ser paga no começo de cada mês. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva, confirmada pelo DIÁRIO DO PEIXE.O atraso aconteceu pela grande crise financeira vivida pelo clube, e os membros da diretoria chegaram a ir ao CT Rei Pelé para conversar com os jogadores, explicando as dificuldades e o planejamento.Com o pagamento, o Santos está devendo ao elenco agora somente a premiação pela vaga na final da Copa Libertadores da América, além dos direitos de imagem para alguns jogadores.
Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão 2020
O Peixe entra em campo neste domingo para enfrentar o Fluminense, às 18h15, na Vila Belmiro. O jogo pode garantir o Santos na próxima edição da Copa Libertadores da América.

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