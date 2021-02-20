Santos acerta pagamento de salários de janeiro, mas ainda tem dividas

O Santos efetuou o pagamento do salário de janeiro do elenco na última sexta-feira. A folha salarial costuma ser paga no começo de cada mês. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva, confirmada pelo DIÁRIO DO PEIXE.O atraso aconteceu pela grande crise financeira vivida pelo clube, e os membros da diretoria chegaram a ir ao CT Rei Pelé para conversar com os jogadores, explicando as dificuldades e o planejamento.Com o pagamento, o Santos está devendo ao elenco agora somente a premiação pela vaga na final da Copa Libertadores da América, além dos direitos de imagem para alguns jogadores.