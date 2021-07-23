Santos acerta contratação de Luiz Henrique, promessa do Coritiba

O Santos acertou a contratação do meia Luiz Henrique, de 22 anos, que estava no Coritiba, do Paraná. A negociação envolve dívidas do time paranaense com o Peixe em relação as contratações de Cléber Reis e Rafael Longuine. A informação foi inicialmente divulgada pela Rede Coxa e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Luiz Henrique estava no Coritiba desde os 13 anos e começou a figurar no profissional em 2019. Apesar da grande expectativa, Luiz Henrique nunca se firmou entre os principais destaques do time. A promessa tinha contrato até o fim de 2021 e não entrou em acordo para renovação.Pelo Verdão do Paraná, Luizinho, como é conhecido, disputou 15 jogos da Série A, 14 de Série B, uma partida da Copa do Brasil e uma do Paranaense, balançando as redes em duas oportunidades. Em 2021, foram apenas seis jogos e marcou um gol, que classificou o Coxa para a segunda fase da Copa do Brasil, contra o Operário-PR.A contratação do meia faz parte da reformulação nas categorias de base do Peixe. O jogador, a princípio, atuará pelo Sub-23. Recentemente, o clube contratou Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque também com a camisa do Internacional, de Porto Alegre.