futebol

Santos acerta contratação de Camacho; anúncio será nesta terça-feira

Jogador rescindiu com o Corinthians e foi aprovado em exames médicos nesta segunda...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 21:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Santos acertou os últimos detalhes da contratação do meio-campista Camacho, que estava no Corinthians. O jogador passou por exames médicos nesta segunda-feira e deve ser anunciado amanhã (15). O vínculo com o rival santista foi encerrado e, assim, assinará até o final da próxima temporada.Camacho foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com jogador em outras três oportunidades: Audax, Guaratinguetá e Athletico do Paraná. Inclusive, no Audax, fez a final contra o Santos do Campeonato Paulista de 2016, vencida pelo Peixe. Camacho foi titular nas duas partidas.
Após a saída de Pituca, a lesão de Jobson e Sandry, a comissão técnica do antigo treinador santista, Ariel Holan, já via a necessidade de reforçar a função. Em crise financeira, o Santos não pode fazer "loucuras" para contratar, e viu em Camacho uma oportunidade de mercado.Essa é a quinta contratação da gestão Rueda que ainda conta com o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, o meia Vinicius Zanocelo e o meia-atacante Marcos Guilherme.

