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futebol

Santos acerta com Fernando Diniz e técnico será anunciado nas próximas horas

Técnico deve assinar o contrato na manhã desta sexta-feira e iniciar os trabalhos no clube...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 23:38

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 23:38
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O Santos chegou a um acordo com o técnico Fernando Diniz nesta quinta-feira e ele deve ser anunciado nas próximas horas como novo comandante da equipe em substituição a Ariel Holan. Ele terá um contrato de um ano, com opção de renovação, e sem multa rescisória. Os salários serão inferiores ao do ex-técnico.O treinador chega junto ao seu auxiliar técnico, preparador físico e analista de desempenho. O anúncio será feito após a assinatura do contrato, que deve acontecer na manhã desta sexta.Aos 47 anos, Diniz é ex-jogador e chegou inclusive a atuar no Santos em 2005. Como técnico, teve passagens por outros grandes do Brasil como São Paulo, Fluminense e Athletico-PR. Ele conquistou Campeonato Paulista A-3 e Copa Paulista em 2009 com o Votoraty, Copa Paulista em 2010 com o Paulista e dois prêmios individuais como melhor treinador: pelo Paulistão em 2016 e pelo Carioca em 2019.
Ele deve estrear no comando do Santos diante o São Bento no domingo (9), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Diniz é o perfil que a diretoria do Santos planejava desde a saída de Ariel Holan, ele se encaixou nos termos financeiros e pela característica de jogo.

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