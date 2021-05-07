Santos acerta com Fernando Diniz e técnico será anunciado nas próximas horas

O Santos chegou a um acordo com o técnico Fernando Diniz nesta quinta-feira e ele deve ser anunciado nas próximas horas como novo comandante da equipe em substituição a Ariel Holan. Ele terá um contrato de um ano, com opção de renovação, e sem multa rescisória. Os salários serão inferiores ao do ex-técnico.O treinador chega junto ao seu auxiliar técnico, preparador físico e analista de desempenho. O anúncio será feito após a assinatura do contrato, que deve acontecer na manhã desta sexta.Aos 47 anos, Diniz é ex-jogador e chegou inclusive a atuar no Santos em 2005. Como técnico, teve passagens por outros grandes do Brasil como São Paulo, Fluminense e Athletico-PR. Ele conquistou Campeonato Paulista A-3 e Copa Paulista em 2009 com o Votoraty, Copa Paulista em 2010 com o Paulista e dois prêmios individuais como melhor treinador: pelo Paulistão em 2016 e pelo Carioca em 2019.