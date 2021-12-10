Santos acerta a renovação de contrato com o atacante Ângelo

O Santos acertou nesta sexta-feira (10) a renovação de contrato com o atacante Ângelo, uma das maiores apostas do clube, até o final de dezembro de 2024, com opção de renovação bilateral por mais dois anos. A assinatura contou com a presença dos pais do atleta, da empresária Marisa Alija, além da direção santista.- É motivo de muita alegria e orgulho. Sempre foi um sonho jogar aqui e me sinto muito feliz. Me sinto abraçado e em casa, pronto para novos desafios -afirmou Ângelo.

O presidente Rueda também comemorou a renovação do garoto. Em setembro deste ano, o Menino da Vila figurou na lista com as 60 promessas do futebol mundial, divulgada pelo renomado jornal The Guardian, da Inglaterra.- Cada renovação que nós fazemos com o pessoal da base é tão ou mais importante que uma contratação. Estamos preservando nossos ativos. Renovamos praticamente com toda a nossa base. Fora o aspecto esportivo, ele tem uma criação sensacional. Ele está contente e de bem com a vida. O Ângelo é isso. Ele traz alegria para todos que estão ao seu lado - afirmou.

Ele é o atleta mais novo a marcar um gol na história da Conmebol Libertadores, aos 16 anos, três meses e 16 dias, contra o San Lorenzo, na vitória por 3 a 1, fora de casa. E entre os brasileiros, ele é o atleta mais novo a atuar na competição, com 16 anos, 2 meses e 16 dias, no triunfo contra o Deportivo Lara por 2 a 1, no dia 9 de março de 2021.

Além disso, é o segundo mais jovem a estrear com a camisa do Santos em toda a história, com 15 anos, 10 meses e quatro dias, no jogo diante do Fluminense, realizado no dia 25 de outubro de 2020. Ele ultrapassou o Rei Pelé, que carregava essa marca desde 1956. O primeiro da lista é o eterno ídolo Coutinho.

- É um objetivo que tracei desde a base. Atingir rápido as metas. Entrar para a história do Santos é viver um sonho acordado - comentou.

O atacante é natural de Brasília e chegou nas categorias de base do Santos com apenas 10 anos. Estreou com a camisa do Peixe em 25 de outubro de 2020, na partida contra o Fluminense, fora de casa. Tem 51 jogos na equipe profissional. Foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-15, em 2019.

- O torcedor pode esperar um jogador querendo evoluir, dando o máximo e honrando a camisa do Santos. Um jogador alegre, ousado, que vai pra cima. E se Deus quiser em busca de títulos e dar alegria para vocês. Estou no maior clube do mundo - concluiu.